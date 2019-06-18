Рулевые азербайджанских команд прокомментировали итоги жеребьевок Еврокубков

Сегодня прошли жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам которых определились соперники азербайджанских команд. Главный тренер агдамского ФК «Карабах» Гурбан Гурбанов прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов. Его команда сыграет с албанским «Партизани».

«Мы будем играть с серьезным соперником. Албанские клубы отличаются своей дисциплинированностью. Нас ждут сложные матчи. Насколько я знаю, у этой команды новый главный тренер. Так что соперник нам знаком не будет, он будет отличаться от своего прошлогоднего образца. Мы должны быть серьезными и внимательными», — сказал Гурбанов. (сайт клуба).

Главный тренер ФК «Нефтчи» Роберто Бордин же высказался по поводу жеребьевки 1-го раунда квалификации Лиги Европы, по итогам которой его команды попала на молдавский клуб «Сперанца».

«Сперанца» – довольно непростая команда. В Молдове сейчас сезон продолжается, и с учетом этого, разумеется, физическая форма их игроков будет получше, чем у нас. Ведь мы только начали свою подготовку. Конечно, я хорошо знаком со «Сперанцей» по чемпионату Молдовы. Знаю, что эту команду тренирует довольно хороший тренер. Главное, что первый матч проведем дома перед своими болельщиками. Должны воспользоваться этим преимуществом и отправиться на выезд с хорошим результатом», — заявил Бордин сайту клуба.