Руководство МВД обошло закон и отменило штрафы?

1 ноября вице-премьер Гаджибала Абуталыбов встретился с водителями грузовых автомобилей, недовольных действиями дорожной полиции. Начиная с 26 октября водители, занимающиеся грузоперевозками на личных автомобилях, въезжая на центральные улицы столицы, попадали на радары, в результате чего их штрафовали на 40 манат. Надо отметить, что делалось это на основании решения Кабмина: с целью снижения плотности транспортного потока с 1 октября по 1 марта въезд в столицу грузовых автомобилей с 07:30 до 20:00 запрещен. http://www.dyp.gov.az/?/az/news/view/629/

Вице-премьер Гаджибала Абуталыбов пообещал водителям решить их проблемы.

И в тот же день вице-премьер заявил Unikal.org, что все проблемы решены.

«Министр внутренних дел Рамиль Усубов отменил штрафы, и водители получили право въезжать на проспекты Зии Бунядова и Гейдара Алиева в любое время суток», — сообщил вице – премьер.

Напомним, что согласно последним изменениям в Кодекс об административных правонарушениях АР, нарушения дорожного движения фиксируются специальными техническими средствами видеозаписи и принимается электронное решение без участия лица, совершившего административное правонарушение.

Как объяснил # начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев, по отношению к водителям автомобилей применяются два вида штрафов.

«Если решение о взыскании штрафа принято с помощью специальных технических средств, то в этом случае составляется «электронный протокол о взыскании штрафа». Этот протокол может быть ликвидирован только в том случае если будет доказано, что при его составлении допущена техническая ошибка», — сообщил Кямран Алиев.

Как отметил начальник отдела, протокол о взыскании штрафа может быть также составлен сотрудником дорожной полиции на основании визуального наблюдения. «Сотрудник полиции может принять решение о нарушении водителями правил дорожного движения и составить протокол о взыскании штрафа.

Если гражданин не согласен с данным решением, то он должен обратиться с жалобой в Главное управление Государственной дорожной полиции. На основании жалобы будет проведено тщательное расследование. Если будет доказано, что состава нарушения не было, то решение о взыскании штрафа будет отменено. Решение о взыскании штрафа может быть отменено и в судебном порядке», — сказал Кямран Алиев.

На каком основании тогда были отменены штрафы, наложенные на водителей грузовых автомобилей?

Получается, что дорожная полиция по указанию руководства МВД обошла закон и отменила штрафы?

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