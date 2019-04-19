Руководство Минтруда, наконец, прислушалось к голосу инвалидов

В одной из повестей Владимира Солоухина рассказывается об истории, которая произошла с самим писателем.

Когда тяжело заболел его грудной ребенок, руководство больницы, в котором лечили младенца, заявило, что не может разрешить его жене остаться с ребенком. По словам главного врача больницы, такое разрешение могло выдать только руководство Минздрава. Однако медицинская сестра, которая ухаживала за ребенком, на свой страх и риск разрешила матери остаться в больнице с ребенком.

18 апреля 2019 года СМИ страны сообщили об упрощении процедуры обращений для обеспечения лиц с инвалидностью инвалидными колясками посредством Протезно-ортопедического реабилитационного центра Минтруда и социальной защиты населения.

Сегодня инвалиды обеспечиваются инвалидными колясками по указанию медико-социальных экспертных комиссий. Чтобы получить соответствующее указание требуется направление медучреждений (форма 88). А в подготовленном Минтруда проекте для повторного получения инвалидной коляски форма 88 не требуется.

Если верить информации, распространенной Trend.az, для получения инвалидной коляски не нужно будет проходить повторную процедуру подтверждения инвалидности.

По словам руководителя Общественного объединения женщин — инвалидов Махлуги Рагимли, при получении инвалидной коляски нужно было предоставить те же документы, которые требовались для получения инвалидности. «Такое правило существует аж с 1992 года. Мы неоднократно требовали отменить эту унизительную процедуру, но нас никто не слушал. Хорошо, что новое руководство Министерства труда и социальной защиты населения прислушалось к нашему голосу», — заявила Махлуга Рагимли.

Как отметил глава Общественного объединения инвалидов Карабахской войны Фиридун Мамедов, мучения инвалидов, не заканчивались после предоставления формы 88. «Они должны был встать в очередь на получение инвалидной коляски. Да и после получения коляски проблемы не заканчивались. Инвалидные коляски, выдаются инвалидам на четыре года. Они рассчитаны на использование в городской местности. Однако многие инвалиды живут в сельской местности, и поэтому коляски портятся намного раньше завершения срока использования», — сказал # Фиридун Мамедов.

Глава пресс- службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы подтвердил информацию, распространенную в СМИ.

«Действительно для получения инвалидной коляски нужно было взять в местной поликлинике форму 88, которую требовалось предоставить в Медико-социальную экспертную комиссию. Мы обратились в Кабмин с предложением отмены этой процедуры. После принятия нашего предложения процедура получения инвалидной коляски будет намного проще. Инвалиду будет достаточно обратиться с просьбой о предоставления коляски», — сказал Фазиль Талыблы.

Он также прокомментировал высказывания Фиридуна Мамедова о том, что коляски портятся раньше завершения срока использования. «Коляски, которые мы предоставляем инвалидам очень совершенные, и они не портятся раньше завершения срока использования», — заявил глава пресс- службы.

P.S.: В начале статьи мы привели отрывок из повести Владимира Солоухина о медсестре, которая без всяких справок из Министерства здравоохранения, понимая, что грудной ребенок не может остаться один без матери берет на себя риск и позволяет ей остаться в больнице. Так почему Министерство труда и социальной защиты населения за 27 лет не обратилось в Кабмин с предложением об отмене правил предоставления инвалидных колясок? Неужели им не было жаль инвалидов, которым каждый раз, когда надо было сменить коляску, приходилось собирать документы и подтверждать свою инвалидность?