Руководство Эквадора пошло навстречу протестующим

Власти Эквадора приняли решение аннулировать указ об отмене субсидий на топливо, введение которого спровоцировало массовые протесты по всей стране. Об этом в воскресенье сообщила газета Comercio. В ответ противники действий правительства согласились прекратить свои акции неповиновения.

Как сообщило ранее агентство France-Presse со ссылкой на представителя ООН в Эквадоре Арно Пераля, «обе стороны договорились о подготовке нового указа, отменяющего указ 883». «С этим соглашением мобилизация [протестующих] заканчивается», — сообщил Пераль.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Юнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

В воскресенье вечером стороны приступили к прямым переговорам при посредничестве местного представительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов.

| 2019-10-14T07:50:38+00:00 14 октября 2019, 08:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss