Руководство Дагестана наградит отца и сына Нурмагомедовых

Руководство Дагестана намерено представить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова к высшей награде республики — ордену «За заслуги перед Республикой Дагестан».

«Как только Абдулманап [отец Хабиба Нурмагомедова] вернется, Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы будут приглашены главой республики, их будут чествовать как чествовали наших чемпионов мира [по борьбе]», — сказал в субботу на пресс-конференции в Махачкале врио министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

Как уточнили ТАСС в минспорта Дагестана, Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба Нурмагомедова, будет вручена медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Как сообщил председатель Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Магомеда Танкаева, координатор общественного регионального движения «Родной Дагестан» Гасангусейн Абдулжелилов, Хабиб Нурмагомедов за особый вклад в развитие отечественного спорта представлен к званию «Народный герой Дагестана». Решение о награждении уже принято, в ближайшее время ему будет вручена золотая звезда с орлом «Народный герой Дагестана».

46 просмотров