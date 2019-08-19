Руководство «Барселоны» одобрило решение сделать ПСЖ предложение о трансфере Неймара

«Барселона» в ближайшее время направит «ПСЖ» официальное письменное предложение о трансфере форварда Неймара.

Решение об этом было принято в понедельник на клубном собрании, на котором присутствовали как представители спортивного отдела, так и финансового.

Ранее стало известно, что каталонцы усилили попытки вернуть бразильца после поражения от «Атлетика» (0:1) в стартовом туре Ла Лиги.

По данным источника, в сделку по Неймару может войти трансферная цель парижан — полузащитник Усман Дембеле.

Также сообщалось, что «ПСЖ» хочет отдать 27-летнего нападающего в аренду с обязательством выкупа за 220-250 млн евро.