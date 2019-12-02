Руководство Азиатского банка развития выбрало нового президента организации

Совет управляющих Азиатского банка развития (АБР) избрал нового президента организации, которым стал советник премьер-министра Японии по финансовым вопросам Масацугу Асакава. Об этом в понедельник сообщает агентство «Синьхуа«.

«Богатый и разносторонний опыт господина Асакавы в сфере международных финансов поможет АБР реализовать концепцию благополучного и стабильного Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил председатель Совета управляющих Хон Нам Ги.

Отмечается, что новый глава АБР займет свою должность 17 января 2020 года.

17 сентября сообщалось, что действующий президент АБР Такэхико Накао сложит свои полномочия 16 января 2020 года.(ТАСС)