Руководители ЖСК не хотят терять свои доходы

16 февраля 2019 на сайте # была опубликована статья под названием «Жильцы просят защитить их от вымогательств». В статье рассказывалось о недовольстве жильцов руководством ЖСК.

По словам пайщиков дома 34 по улице Дадаша Бунядзаде в Ясамальском районе, глава Жилищно-строительного кооператива «Şaiq» Исфедияр Ахундов самовольно определял стоимость употребляемой пайщиками электроэнергии, ввел ежемесячную плату за право проживания и всячески сопротивлялся проведению госприемки их дома.

«Потому, что после проведения госприемки и сдачи здания в эксплуатацию, мы сможем приватизировать наши квартиры. Тогда он не сможет самовольно устанавливать тарифы в нашем доме», — рассказали они #.

Буквально через несколько дней после публикации статьи, 19 февраля 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий.

Согласно этому указу, Госкомитет по вопросам имущества должен обеспечить регистрацию прав собственности на квартиры в зданиях, эксплуатация которых разрешена.

Казалось бы, данный указ должен полностью решить проблемы пайщиков кооператива «Şaiq».

Но вчера жильцы дома 34 по улице Дадаша Бунядзаде снова обратились в редакцию с жалобой.

«Руководство кооператива заявило нам, что после регистрации права собственности на купленные квартиры, мы должны создать товарищество собственников жилья, которое будет заключать договора по обслуживанию нашего дома. Но руководство кооператива поставило условие, что председателем товарищества мы должны выбрать их сотрудника», — заявили нам жильцы.

Согласно статье 109.5 Жилищного кодекса Азербайджана, после перехода здания в собственность членов кооператива Жилищно–строительный кооператив в течение одного месяца должен быть ликвидирован.

Согласно статье 119 этого же кодекса после ликвидации кооперативов для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном здании должны быть созданы товарищества собственников жилья.

«Руководители Жилищно – строительных кооперативов не хотят расставаться со своими доходами. Они пытаются поставить во главе товариществ своих людей, которые заключают с ними договора на обслуживание зданий. Таким образом, бывшие руководители хотят по прежнему обирать владельцев квартир», — заявил заявил руководитель товарищества собственников жилья «Сабаил1» Абульфат Рзаев. По словам руководителя, товарищества владельцев квартир пытаются сопротивляться и обращаются в суды. «Но судьи, как правило, принимают решения в пользу руководителей кооперативов», — сказал Абульфат Рзаев.

# решило выяснить, известно ли Госкомимуществу, который согласно указу президента, должен обеспечить регистрацию прав собственности на квартиры, что руководители Жилищно – строительных кооперативов пытаются взять под свой контроль товарищества.

Глава пресс- службы Государственного комитета по имущественным вопросам Гулу Халилов заявил #, что товариществами собственников жилья занимается Министерство экономики.

Как сообщили сотрудники пресс- службы Министерства экономики, они всячески поддерживают создание товариществ.

«Если руководители Жилищно – строительных кооперативов заставляют жителей выбирать председателями товариществ владельцев жилья, то пусть владельцы квартир обращаются к нам. Мы обязательно им поможем», — пообещали представители Минэкономики.