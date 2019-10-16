Руководители НПО обратились к Президенту с просьбой освободить Афгана Мухтарлы

В последние дни руководству страны поступают обращения по поводу освобождения журналиста Афгана Мухтарлы отбывающего тюремное заключение. Вчера адвокат журналиста Немат Керимли на своей странице в facebook поделился сообщением о тяжелом состоянии здоровья своего подзащитного. После этого несколько известных журналистов, а также членов Милли Меджлиса обратились к главе государства с просьбой освободить А.Мухтарлы.

16 октября уже группа известных представителей НПО (37 человек) обратились к Президенту Ильхаму Алиеву и попросили освободить Афгана Мухтарлы.

В обращении говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву.

Обращение от членов Национальной Платформы Гражданского Общества Восточного Партнерства ЕС.

Господин Президент.

По информации полученной от Немата Керимли, адвоката отбывающего в настоящее время 6-летнее тюремное заключение в колонии №16 журналиста Афгана Мухтарлы, состояние здоровья его подзащитного вызывает беспокойство. Особенно он страдает от сахарного диабета и гипертонии.

Учитывая эти серьезные риски для здоровья журналиста А.Мухтарлы, просим в кратчайшие сроки его освобождения, чтобы он смог пройти курс лечения в одном из медицинских учреждений».

С уважением.