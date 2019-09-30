Рухани встретился в Ереване с Саркисяном

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник встретился в Ереване с армянским коллегой Арменом Саркисяном, сообщает агентство Ирна.

Иранский президент, прибывший в Ереван для участия в заседание Высшего Евразийского экономического совета провел встречу с Саркисяном.

«Кроме выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Рухани проведет двусторонние встречи с премьер-министром и властями Армении, в ходе которых важнейшие вопросы в отношениях Тегерана и Еревана и последнюю ситуацию вокруг реализации совместных проектов и соглашений будут обсуждены», заявил в воскресенье заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Парвиз Эсмаили.

| 2019-09-30T23:50:20+00:00 1 октября 2019, 02:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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