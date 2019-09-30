Рухани встретился в Ереване с Саркисяном

Иранский президент, прибывший в Ереван для участия в заседание Высшего Евразийского экономического совета провел встречу с Саркисяном.

«Кроме выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Рухани проведет двусторонние встречи с премьер-министром и властями Армении, в ходе которых важнейшие вопросы в отношениях Тегерана и Еревана и последнюю ситуацию вокруг реализации совместных проектов и соглашений будут обсуждены», заявил в воскресенье заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Парвиз Эсмаили.