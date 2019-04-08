Руфата Ахундова запретили приглашать в эфир теле и радиоканалов

Азербайджанскому певцу Руфату Ахундову запретили выходить в эфир.

Информацию подтвердил руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания (НСТР) Асаф Гаджиев.

Он заявил, что сегодня азербайджанские телеканалы получат устное предупреждение об этом:

«Закон запрещает делать письменное предупреждение, поэтому НСТР приняла решение сделать устное. В течение сегодняшнего дня руководители телеканалов получат предупреждение. После этого ответственность за соблюдение предупреждения будет лежать на вещателях».

А.Гаджиев добавил, что запрет должен распространяться и на радио.

Представитель НСТР также добавил, что певец Рашад Ильясов не имеет никакого отношения к данному скандалу.

«Сообщалось, что Рашад Ильясов также исполнил эту непристойную песню в эфире. Но мы выяснили, что Рашад тут не причем. Он не пел эту песню. Поэтому запрет коснулся лишь Руфата Ахундова».