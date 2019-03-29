Рубль ускорил снижение после новостей о подготовке новых санкций США

Рубль резко ускорил снижение к основным резервным валютам после новостей о подготовке новых санкций США против РФ, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами «завтра» на 18.10 мск повышался на 54 копейки, до 65,48 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 73,48 рубля. Но сразу по выходе «санкционных» новостей доллар и евро в моменте прибавляли дополнительно к текущим уровням около 75 копеек каждый и достигали отсечек 65,75 и 73,75 рубля.
США подготовили новые санкции в отношении РФ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, сообщило агентство Блумберг ранее в пятницу со ссылкой на два осведомленных источника. По данным агентства, американские чиновники в госдепартаменте и министерстве финансов рассмотрели пакет новых санкций и ожидают одобрения от Белого дома, чтобы ввести их в действие.(РИА Новости)