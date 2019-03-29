Рубль ускорил снижение после новостей о подготовке новых санкций США

США подготовили новые санкции в отношении РФ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, сообщило агентство Блумберг ранее в пятницу со ссылкой на два осведомленных источника. По данным агентства, американские чиновники в госдепартаменте и министерстве финансов рассмотрели пакет новых санкций и ожидают одобрения от Белого дома, чтобы ввести их в действие.(РИА Новости)