Рубль и лира давят на манат

Курс доллара в России обновил двухлетний рекорд. Впервые с 3 августа 2016 года доллар превысил отметку в 67 рублей. То же самое произошло и с турецкой лирой, которая смогла пробить «дно», и опуститься до рекордной отметки. Утром 10 августа за один доллар на турецкой бирже давали уже 6 лир.

Оба государства в обвале своей национальной валюты обвиняют США, ее жесткую монетарную и санкционную политику против Москвы и Анкары. Данная тенденция не может не сказаться на экономике Азербайджана и его финансовой стабильности. Главное влияние – это психологическое: общество, видя падение национальной валюты в соседних странах, начинает скупать доллары в Азербайджане.

В пятницу палата надзора над финансовыми рынками взяла под контроль ситуацию с продажей валют.

«В случае, если желающие купить валюту столкнутся с ограничениями, они могут обратиться в Палату. Банки обладают достаточными валютными ресурсами, и в продаже валюты нет никаких проблем», — заявил Report представитель Палаты Эльшан Аллахвердиев.

В свою очередь председатель Общественного объединения «Ассоциация банков Азербайджана» (АБА) Закир Нуриев прокомментировал лимит банков на продажу долларов США.

Глава АБА сообщил, что применение лимита, в первую очередь, нацелено на то, чтобы предотвратить случаи спекуляции на валютном рынке.

«Некоторые спекулянты в массовом порядке скупают доллары, потом выставляют их на продажу по высокой цене, чем создают напряжение на рынке. То есть, зачем какому-либо рядовому гражданину покупать 100 тысяч долларов разом?

Поэтому, установлен лимит на продажу доллара наличными. На безналичную продажу лимита нет. Можно положить на счет любую сумму, осуществить платеж платежной картой. Цель этих мероприятий также в том, чтобы ограничив наличные расчеты, стимулировать безналичные расчеты. Обеспечить прозрачность в обращении», — отметил З.Нуриев.

То, что курс азербайджанского маната держится административными методами, а не рынком – это ни для кого не секрет. Чего греха таить, экономика Азербайджана – это на 90% нефть и газ, а остальные 10% — это сельхозпродукция, которая направлена в первую очередь в Россию и туризм, который стал приносить небольшую прибыль в последние годы. Говорить о тяжелой или легкой промышленности в нашем случае не приходится. Отсюда и начинаются все процессы: инфляция, цены неустанно растут, а зарплаты, остаются на своих местах. Летний сезон скоро закончится, поэтому продукцию придется закупать из-за границы, и цены в сентябре вырастут еще больше.

Падение рубля и лиры, автоматически делает азербайджанскую продукцию дороже на рынках, что естественно невыгодно покупателям. С другой стороны, падает покупательная способность этих стран. Помимо вышеперечисленного, страна начнет меньше получать от денежных трансферов, которые поступали от мигрантов, работающих в Турции и России.

Все бы ничего, и в «величие» маната можно поверить, если бы не экономическая политика проводимая в последнее время. Речь идет о повышении тарифов во многих отраслях, в том числе и на общественный транспорт. Это говорит о том, что, несмотря на комфортные для азербайджанской экономики цены на нефть, денег в бюджете для дотаций стратегических отраслей нет, и скорее всего в ближайшие годы не будет, а потому в стране все продукты первой необходимости будут дорожать, а национальная валюта дешеветь. И это дело времени.

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