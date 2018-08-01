RTR-Moldova назначен штраф за трансляцию парада Победы из Москвы

Молдавский Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) оставил в силе штраф, наложенный на телеканал RTR-Moldova за трансляцию в прямом эфире парада Победы на Красной площади. На заседании в Кишиневе в среду, 1 августа, члены регулятора единогласно отклонили апелляцию канала на наказание, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс».

По жалобе RTR-Moldova пройдет еще одно голосование, после которого канал сможет оспорить решение КСТР в суде. Руководство RTR-Moldova, в частности, утверждает, что парад Победы был показан в рамках трансляции его собственных передач и не был ретрансляцией программ российского телевидения. Ранее гендиректор RTR-Moldova Евгений Сергеев заявлял, что закон запрещает информационные и аналитические программы, но не фильмы или прямые трансляции с событий.

В начале февраля 2018 года в Молдавии вступили в силу поправки в Кодекс о телерадиовещании, запрещающие ретрансляцию новостей и аналитических программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число таких государств входит Россия.

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