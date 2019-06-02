РПЦ утверждает, что останки детей Николая II никуда не исчезли

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков прокомментировал информацию об исчезновении останков детей Николая II Алексея и Марии, хранившиеся в Новоспасском монастыре в Москве.

«Это ложная информация», — сказал представитель РПЦ, его слова приводит ТАСС в воскресенье, 2 июня.

О том, что останки последнего царя якобы были уничтожены, сообщило Ura.ru, ссылаясь на историков из Екатеринбурга. По информации издания, их якобы уничтожили в ходе неудачных опытов, заказанных церковью.

Как рассказал собеседник Ura.ru, 44 костных фрагмента Алексея и Марии были найдены в Поросенковом Логу под Екатеринбургом в 2007 году. Их подлинность подтвердили многочисленные экспертизы. По его словам, в 2015 году РПЦ не признала останки и потребовала передать себе, поместила в специальные небольшие гробики в Новоспасском монастыре.