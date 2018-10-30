Роза Зергерли: «Мурад Дадашев там не командует!»

Роза Зергерли – певица с характером – за себя постоит, и за других заступится. У нее огромная армия поклонников, которая стала еще больше после поступка, доказавшего, что Роза к тому же человек щедрой души. Как все помнят, став победительницей реалити-шоу «Maşın», певица от главного приза отказалась в пользу благотворительности.

Кому в итоге достался автомобиль, и что творилось за кулисами проекта – Роза Зергерли рассказывает в интервью #:

— На подходе – новый сезон популярного реалити-шоу «Maşın», а судьба предыдущего автомобиля все еще не анонсирована общественности. Кому достался ваш приз?

— Я отдала машину M Group Production. Мы с Мурадом Дадашевым недавно говорили на эту тему, и он сказал, что судьба автомобиля решится на реалити-шоу 17 сезона, который стартует в декабре. Так что, автомобиль ждет своего часа. Я полностью доверила решение Мураду, но, при этом высказала ему свои пожелания. Уверена, что он учтет их. А так – полностью доверяю ему, он человек умный, и знает, как сделать правильно.

— Как ваши поклонники отнеслись к такому решению?

— Поклонники, и все, кто голосовал за меня, полностью поддержали этой мой шаг. Более того, после шоу очень многие люди подходили ко мне, и говорили, что именно такого решения они от меня и ждали. И еще людям понравилось то, что я не анонсировала свои планы во время реалити-шоу. Я ни разу не сказала, что в случае, если победа достанется мне, то я отдам свою машину. Это был сюрприз для всех.

— И даже Мурад Дадашев ничего не знал?

— Абсолютно ничего! Я просто решила для себя, что если выиграю, то объявлю о решении в прямом эфире. Мураду ничего не останется, как согласится (смеется, авт.). Все видели, как он буквально оторопел после моих слов.

Да и вообще, я вас уверяю и говорю от чистой совести – в «Maşın şou» даже жеста постановочного нет! В 16-ом сезоне я доказала, что «Maşın» — это не шоу, которое делает Мурад Дадашев. Это шоу игроков! Мурад там не командует. Он не ставит кадры, не диктует нам с вечера, что надо делать и что говорить.

За 18 дней, которые я провела на шоу, и другие участники видели Мурада Дадашева всего 18 раз. Это было время, когда он вел эфир. За пределами эфира он к участникам не подходил, за исключением одного раза.

Как сейчас помню тот вечер. Ситуация уже была накалена до предела. Мурад зашел к нам, и сказал, что все понимает, что у всех нервы на пределе, но нужно быть чуть тише в эфире:«Ребята, фильтруйте свои слова», — сказал он.

— Это относилось к кому-то лично или ко всем?

— Ко мне точно не относилось. К другим девочкам. Мурад был очень деликатен. Его замечание считаю правильным, нельзя в эфире говорить лишние фразы.

— Вы ни разу не пожалели о своем участии?

— Ни разу! Скажу больше – скоро будет шоу «Maşın» для всех победителей. Жду не дождусь.

— И снова ждать сюрприз в случае вашей победы?

— Да. И это будет еще круче.

— Многие интересуются, почему вы отключили функцию комментирования в своем Instagram – аккаунте…

— Лишь по одной причине – мне надоело, что на моей странице делают рекламу все, кому не лень. Тут и реклама мойки ковров, и продажа нижнего белья. Из 400 комментариев — 200 реклама. Мне неприятно было смотреть на все это. Поэтому пришлось отключить функцию комментирования. И это никак не связано с какими-то негативными комментариями, которые пишут недоброжелатели, как подумали некоторые мои поклонники.

— А как вы реагируете на эти комментарии?

— Никак не реагирую. Человек, критикующий работу, которую я знаю, которая сделана четко, правильно, не достоин моего внимания. Я была одна из первых артисток, кто 7 лет назад открыл в Азербайджане аккаунты в соцсетях.

За это время я пришла к выводу, что все, кто критикует хорошее дело, пишет в комментариях всякую ерунду — это неудачники и безликие люди. Они не имеют своего мнения, не умеют выразить себя правильно в обществе, и поэтому используют левые профайлы, чтобы писать гадости известным людям.

Разве они заслуживают наше внимание?

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