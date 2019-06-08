Ровнаг Абдуллаев: Многие компании заинтересованы в участии в проекте разработки блока «Умид-Бабек»

Многие компании заинтересованы в участии в проекте разведки и разработки морского блока, который включает в себя месторождение «Умид» и перспективную структуру «Бабек», в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом в Санкт-Петербурге сообщил российскому бюро Report президент Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Он отметил, что переговоры об участии в проекте ведутся в основном с компанией Total: «В настоящее время предложения рассматриваются. В основном мы ждем участия Total в проекте и ведем с ними переговоры».

Российская компания LUKoil также заинтересована в этом проекте, добавил Р.Абдуллаев.

Отметим, что с руководством Total были проведены обсуждения касательно участия в разработке блока «Умид-Бабек». Возможное участие в проекте стало одним из предметов обсуждений в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с главным исполнительным директором компании Total Патриком Пуянне в июле 2018 года в Париже.

Президент LUKoil Вагит Алекперов на этой неделе также рассказал журналистам о проведении переговоров в связи с участием в проекте блока «Умид-Бабек».

Месторождение «Умид» расположено в 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. Производство на месторождении началось в 2012 году.

«Бабек» смежная с месторождением «Умид» структура. В 2013 году здесь завершены сейсмоработы 3D. Рисковый сервисный контракт «О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение «Умид» и перспективную структуру «Бабек» в азербайджанском секторе Каспия» между SOCAR и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и «Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение «Умид» и перспективную структуру «Бабек» в азербайджанском секторе Каспия» между SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration&Production были подписаны 12 января 2017 года.