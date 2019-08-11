Роухани вылетает на встречу с Путиным и Алиевым

На следующей неделе президент Ирана Хасан Роухани совершит визит в Сочи, где состоится саммит Россия-Иран-Азербайджан, сообщил представитель пресс-службы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили.

Согласно информации, в рамках саммита Роухани проведет отдельные встречи с президентами Азербайджана и России. 

«В рамках саммита в Сочи состоятся отдельные встречи с президентами России и Азербайджана, в ходе которых будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений», — передает РИА Новости слова Эсмаили.

Он также отметил, что по итогам трехстороннего саммита будет принято совместное заявление.

На 14 августа запланирована встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Сочи. Предыдущая встреча лидеров проходила в рамках саммита «Каспийской пятерки» в августе 2018 года, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

| 2019-08-11T14:49:51+00:00 11 августа 2019, 16:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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