Роухани вылетает на встречу с Путиным и Алиевым

На следующей неделе президент Ирана Хасан Роухани совершит визит в Сочи, где состоится саммит Россия-Иран-Азербайджан, сообщил представитель пресс-службы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили.

Согласно информации, в рамках саммита Роухани проведет отдельные встречи с президентами Азербайджана и России.

«В рамках саммита в Сочи состоятся отдельные встречи с президентами России и Азербайджана, в ходе которых будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений», — передает РИА Новости слова Эсмаили.

Он также отметил, что по итогам трехстороннего саммита будет принято совместное заявление.

На 14 августа запланирована встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Сочи. Предыдущая встреча лидеров проходила в рамках саммита «Каспийской пятерки» в августе 2018 года, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.