Роухани встретился с будущим послом Ирана в России

Президент Ирана Хасан Роухани провел встречу с будущим послом страны в России Каземом Джалали в воскресенье перед его отъездом в РФ, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.

Сообщается, что в ходе встречи президент Ирана упомянул о «хороших двусторонних и многосторонних отношениях», которые связывают Тегеран и Москву, а также пожелал Джалали удачи в выполнении его обязанностей.

Роухани подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы представить российским инвесторам, а также частному и государственному сектору все возможности и потенциал Ирана. Он также отметил значимость содействия с Россией и ускорения процессов выполнения соглашений между двумя странами.