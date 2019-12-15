Роухани встретился с будущим послом Ирана в России

Президент Ирана Хасан Роухани провел встречу с будущим послом страны в России Каземом Джалали в воскресенье перед его отъездом в РФ, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.
Сообщается, что в ходе встречи президент Ирана упомянул о «хороших двусторонних и многосторонних отношениях», которые связывают Тегеран и Москву, а также пожелал Джалали удачи в выполнении его обязанностей.
Роухани подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы представить российским инвесторам, а также частному и государственному сектору все возможности и потенциал Ирана. Он также отметил значимость содействия с Россией и ускорения процессов выполнения соглашений между двумя странами.
Ранее посольство Ирана в РФ подтвердило, что новым послом в России станет парламентарий Казем Джалали. Сейчас послом Ирана в Москве является Мехди Санаи, представляющий интересы исламской республики с 2013 года.(РИА Новости)
| 2019-12-15T16:18:58+00:00 15 декабря 2019, 16:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss