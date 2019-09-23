Роухани рассказал, зачем США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

США преувеличивают ущерб, нанесенный нефтяным объектам в Саудовской Аравии в ходе недавней атаки, ради крупных сделок и постоянного присутствия в регионе, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.

«Они (США — ред.) преувеличивают ущерб (нанесенный Aramco – ред.). Причина этого заключается в том, что США хотят полностью распространить свое господство на регион, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им», — сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальной сайте

Вашингтон хочет воспользоваться атаками, чтобы заключить соглашения на миллиарды долларов по системам обороны со странами региона, что говорит о стремлении США осуществлять постоянное присутствие в регионе, отметил президент Ирана.

Кроме того, он коснулся недавно введенных Вашингтоном санкций против финансовых институтов Ирана: «Они сами признают, что ничего не осталось для введения санкций, все, что можно было сделать, они сделали».