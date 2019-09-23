Роухани рассказал, зачем США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

США преувеличивают ущерб, нанесенный нефтяным объектам в Саудовской Аравии в ходе недавней атаки, ради крупных сделок и постоянного присутствия в регионе, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
«Они (США — ред.) преувеличивают ущерб (нанесенный Aramco – ред.). Причина этого заключается в том, что США хотят полностью распространить свое господство на регион, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им», — сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальной сайте.
Вашингтон хочет воспользоваться атаками, чтобы заключить соглашения на миллиарды долларов по системам обороны со странами региона, что говорит о стремлении США осуществлять постоянное присутствие в регионе, отметил президент Ирана.
Кроме того, он коснулся недавно введенных Вашингтоном санкций против финансовых институтов Ирана: «Они сами признают, что ничего не осталось для введения санкций, все, что можно было сделать, они сделали».
Роухани сделал подобное заявление непосредственно перед вылетом в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, где, как ожидается, он представит план Тегерана по обеспечению безопасности Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива — «Коалиция надежды. Инициатива мира в Ормузском проливе».(РИА Новости)
| 2019-09-23T12:19:36+00:00 23 сентября 2019, 13:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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