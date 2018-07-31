Роухани проигнорировал предложение Трампа провести встречу

Президент Ирана Хасан Роухани оставил без внимания предложение главы Белого дома Дональда Трампа провести двустороннюю встречу. В заявлении, опубликованном на официальном сайте Роухани во вторник, 31 июля, иранский президент назвал незаконным выход США из соглашения по иранской ядерной программе. «После неправомерного выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) настал черед Европы действовать, и времени осталось мало», — заявил Роухани во время встречи с послом Великобритании в Тегеране Робертом Макейром.

Роухани отметил, что его страна «всегда готова развивать отношения с европейскими странами». Тегеран «никогда не стремился к усилению напряженности в регионе и не хочет, чтобы возникли проблемы с водными путями мирового значения, но ни за что не откажется от своего права на экспорт нефти», отметил президент.

Накануне Трамп заявил, что готов «в любое время» встретиться с руководством Ирана, и для этого не существует «никаких предварительных условий». Советник иранского президента Хамид Абуталеби ответил, что предпосылками для двусторонней встречи являются «уважение прав иранской нации, снижение враждебности и возврат к ядерному соглашению».

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