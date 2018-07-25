Роухани пригласил Пашиняна посетить Иран

Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра энергетики Ирана Резы Ардаканиана.

Как сообщает Report со ссылкой на news.az, Пашинян отметил важность развития армяно-иранских отношений и выразил надежду на то, что благодаря совместным усилиям удастся реализовать существующий большой потенциал.

«Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном. В отношениях со всеми партнерами мы придаем важность диалогу, основанному на обоюдном интересе, и убеждены, что именно в соответствие с этим принципом будут развиваться армяно-иранские отношения», — заявил Пашинян., подчеркнув необходимость шагов для увеличения объемов товарооборота.

Министр передал Николу Пашиняну послание президента ИРИ Гасана Роухани и приглашение посетить Иран. В вопросе укрепления бизнес-связей иранский министр счел важным сотрудничество в зонах свободной экономии и сфере инвестиций.

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