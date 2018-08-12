Роухани оценил российско-иранские отношения

Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Каспийского саммита заявил, что установление стабильности и мира во всем регионе это общая задача.

«Очень рад тому факту, что с каждым годом наши двусторонние отношения развиваются только в позитивном поле», — сказал Роухани на встрече с Путиным.

Он напомнил, что недавно Иран официально расширил своё сотрудничество с ЕврАзЭс.

«Это новое событие, которое может способствовать развитию торговли между нашими сторонами», — считает он.

«Другая сфера нашего взаимодействия — борьба с терроризмом, установление стабильности в регионе. Наша общая задача — это установление стабильности и мира во всем регионе, дать безопасность сторонам в этом регионе. Весь мир стал свидетелем того, что при помощи Ирана и РФ сирийская армия смогла сыграть важную роль в деле с терроризмом внутри своей страны», — отметил он.

По словам Роухани, все меры, которые принимают РФ, Иран и Турция помогают установлению мира и безопасности в САР.

«В последние годы у нас два больших успеха. Первое это сотрудничество Ирана и России и других стран в деле достижения договорённости в рамках ядерной сделки, второй успех — сотрудничество РФ, Ирана и Турции в деле установлении мира и безопасности в Сирии», — сказал он.

«Мы настроены на то, что устранять другие препятствия и разрешать другие глобальные проблемы только в рамках диалога», — подчеркнул он.

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