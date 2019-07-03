Роухани объяснил, почему Иран сокращает обязательства по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани объяснил сокращение обязательств Тегерана в рамках ядерной сделки стремлением сохранить ее.
«Сокращение Ираном обязательств не направлено против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а призвано сохранить СВПД, поскольку мы убеждены, что без этих шагов СВПД исчезнет», — сказал Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.
При этом он подтвердил, что Иран вернется к полному выполнению обязательств, от которых он временно отказался, как только стороны сделки сделают то же самое. Это касается, по его словам, в том числе ранее преодоленного порога по запасам низкообогащенного урана в стране.
Несколькими днями ранее Иран перевел в практическую плоскость первую часть своего обещания не соблюдать предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил указанную цифру.