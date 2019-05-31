Роухани обвинил США в заговоре против Палестины

Президент Ирана Хасан Роухани назвал «сделку века», продвигаемую США для примирения израильтян и палестинцев, заговором, направленным на уничтожение целей Палестины, говорится в заявлении на сайте правительства ИРИ, сообщает РИА Новости.

«Сделка века – это заговор, направленный на уничтожение чаяний Палестины, расширение оккупации и посягательство на все исламские страны», — говорится в письме Роухани, адресованном главам стран, участвующих во встрече Организации исламского сотрудничества в Мекке.

По его словам, разрабатываемая в США сделка опасна, поскольку ее авторы стремятся лишить палестинцев права на определение собственной судьбы и создания независимого палестинского государства.

Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум для привлечения инвестиций в палестинские территории, который должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной «сделки века», призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.