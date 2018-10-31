Роухани о новых санкций США

Президент Ирана Хасан Роухани в преддверии новых санкций США заявил, что Тегеран не боится угроз со стороны Вашингтона.
«Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз», — сказал Роухани, чьи слова с заседания правительства были опубликованы на официальном сайте президента Ирана, передает РИА Новости.

Роухани отметил, что иранский народ проявит твердость и стойкость перед лицом американских санкций, которые он назвал новым этапом «гнета со стороны американцев». Однако, не исключил он, народ в течение нескольких следующих месяцев может столкнуться с проблемами, для снижения остроты которых правительство предпримет все имеющиеся возможности.

48 просмотров
| 2018-10-31T14:15:42+00:00 31 октября 2018, 15:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss