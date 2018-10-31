Роухани о новых санкций США

Президент Ирана Хасан Роухани в преддверии новых санкций США заявил, что Тегеран не боится угроз со стороны Вашингтона.
«Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз», — сказал Роухани, чьи слова с заседания правительства были опубликованы на официальном сайте президента Ирана, передает РИА Новости.
Роухани отметил, что иранский народ проявит твердость и стойкость перед лицом американских санкций, которые он назвал новым этапом «гнета со стороны американцев». Однако, не исключил он, народ в течение нескольких следующих месяцев может столкнуться с проблемами, для снижения остроты которых правительство предпримет все имеющиеся возможности.