Роухани о новых санкций США

Президент Ирана Хасан Роухани в преддверии новых санкций США заявил, что Тегеран не боится угроз со стороны Вашингтона.

«Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз», — сказал Роухани, чьи слова с заседания правительства были опубликованы на официальном сайте президента Ирана, передает РИА Новости.

Роухани отметил, что иранский народ проявит твердость и стойкость перед лицом американских санкций, которые он назвал новым этапом «гнета со стороны американцев». Однако, не исключил он, народ в течение нескольких следующих месяцев может столкнуться с проблемами, для снижения остроты которых правительство предпримет все имеющиеся возможности.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе с Ираном. В связи с этим второй пакет санкций против Ирана, в том числе энергетических, должен вступить в силу после 4 ноября.

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