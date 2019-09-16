Роухани не будет встречаться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Эту информацию я не подтверждаю», — сказал Мусави, отвечая на вопрос о возможной встрече Роухани и Трампа. Выступление представителя МИД транслировал телеканал Press TV.

15 сентября Трамп назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий. При этом на прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи с Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября.(ТАСС)

| 2019-09-16T10:51:37+00:00 16 сентября 2019, 13:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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