Роухани назвал санкции США против Зарифа «ребячеством»

Президент Ирана Хасан Роухани назвал «ребячеством» санкции в отношении главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа со стороны США, ранее заявлявших о готовности провести переговоры с Тегераном без предварительных условий, сообщает РИА Новости.

«Мы можем назвать эти санкции ребяческими, у меня нет другой интерпретации. Каждый день они заявляют, что хотят переговоров с Ираном, что намерены вести переговоры с иранским правительством без предварительных условий, что готовы к переговорам в любой момент, но потом они вводят санкции в отношении министра иностранных дел», — заявил Роухани.