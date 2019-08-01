Роухани назвал санкции США против Зарифа «ребячеством»

Президент Ирана Хасан Роухани назвал «ребячеством» санкции в отношении главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа со стороны США, ранее заявлявших о готовности провести переговоры с Тегераном без предварительных условий, сообщает РИА Новости.

«Мы можем назвать эти санкции ребяческими, у меня нет другой интерпретации. Каждый день они заявляют, что хотят переговоров с Ираном, что намерены вести переговоры с иранским правительством без предварительных условий, что готовы к переговорам в любой момент, но потом они вводят санкции в отношении министра иностранных дел», — заявил Роухани.

| 2019-08-01T13:08:48+00:00 1 августа 2019, 14:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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