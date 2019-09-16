Роухани назвал интервентами войска США в Сирии

Пребывание американских сил на территории Сирии без согласия на то сирийского правительства является интервенцией. Как сообщает телеканал Al Jazeera, об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани перед своим визитом в Турцию, где состоится встреча глав государств — гарантов астанинского процесса (Россия, Турция и Иран).

«Присутствие американских войск в Сирии является интервенцией», — сказал он. Лидер Ирана призвал все страны региона оказать поддержку легитимному правительству Сирии, передает ТАСС.

В связи с этим Роухани призвал «все страны региона оказывать поддержку законным сирийским властям и легитимному правительству Сирии».

По мнению Роухани, все нынешние конфликты, включая те, что происходят в Сирии и Йемене, должны быть разрешены при помощи переговоров и диалога между противоборствующими сторонами.

| 2019-09-16T00:03:44+00:00 16 сентября 2019, 04:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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