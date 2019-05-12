Роухани: Ирану объявлена беспрецедентная по масштабам война

Президент Ирана Хасан Роухани назвал политическое и экономическое давление на Тегеран «невиданной по своим масштабам войной в истории исламской революции».

На встрече с группой политических активистов в Тегеране, Роухани отметил, что положение, с которым столкнулся Иран сегодня ничем не отличается от ситуации времен ирано-иракской войны 1980-1988 гг. «Во время войны у нас не было проблем с нашими банками, продажей нефти, импортом и экспортом. Действовали лишь санкции в отношении закупки оружия», — сказал президент, которого цитирует «Анадолу».

По словам Роухани, санкции США оказывают сильное влияние на страну, и в данной связи всем силам как никогда важно консолидировать усилия. «Санкции врагов в банковской сфере сказываются также на продаже нефти, нефтехимии, стали и сельскохозяйственной продукции», сказал президент Ирана.

По словам Роухани, Тегеран не склонится перед давлением и будет искать выход из сложившейся ситуации.

США пятого ноября 2018 года ввели второй пакет санкций против Тегерана, охватывающий сферы энергетики, судоходства и финансовый сектор Ирана.

Санкции, в частности, ограничивают международную деятельность иранской Национальной нефтяной компании, запрещают зарубежным финансовым организациям проводить операции с Центральным банком и другими банками Ирана.

Санкции также охватывают деятельность иранских портов, верфей и морских перевозчиков. В «черный список» Казначейства США включены судоходные компании Ирана.