Роухани: Иран всегда был и будет рядом с Азербайджаном

Иран всегда был и будет рядом с Азербайджаном. Об этом в четверг заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

«Очень рад, что всякий раз, встречаясь с Вами, мы становимся свидетелями позитивных явлений, положительных изменений в связях между двумя странами. Как отметили и Вы, наши связи очень позитивно продвинулись в различных сферах, в том числе в области экономики, культуры, науки и других направлениях. Осуществляется прекрасное экономическое сотрудничество для расширения связей двух стран, и это радует оба государства. Считаю, что власти в Азербайджане и Иране, наши государства проводят плодотворную работу в интересах двух стран, для повышения благосостояния двух стран и народов, и это отрадно. Хочу заверить Вас в том, что государство и народ Ирана всегда были и будут рядом с Азербайджанским государством и азербайджанским народом. Надеюсь, что на сегодняшней встрече мы также проведем обмен мнениями по темам, представляющим интерес для обеих сторон», — подчеркнул президент Ирана.(azertag)