Роухани и Меркель обсудили ядерную сделку и ситуацию на Ближнем Востоке

Разговор Меркель и Роухани состоялся на фоне обвинений в адрес Тегерана в том, что он стоит за ударами по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Кроме того, Роухани впервые за долгое время обсудил с канцлером ядерную сделку, в рамках которой Иран в начале сентября в третий раз отказался от выполнения части обязательств.(РИА Новости)