Рост цен на табак во Франции снизил число курильщиков, сообщили СМИ

Число курильщиков во Франции в 2017 году снизилось на миллион человек в результате последовательного повышения цен на сигареты, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно данным главного управления таможни, продажи табака уменьшились на 9,2%, начиная с января 2018 года. Специалисты связывают эту тенденцию с последовательным повышением цен на сигареты. Последний рост цен был в марте – в среднем на 94 цента, следующее повышение планируется в апреле 2019 года – на 50 центов, а потом в ноябре 2019 года – также на 50 центов.

Предполагается, что к 2020 году стоимость пачки сигарет составит 10 евро. По мнению главы Национального комитета по борьбе с табакокурением Ива Мартине, цена пачки сигарет может достичь и 15 евро. В настоящий момент средняя цена на пачку сигарет во Франции составляет около 8 евро.

Как отмечает телеканал, число французских курильщиков в 2017 году сократилось на миллион по сравнению с 2016 годом.

«С ростом налогообложения мы можем надеяться, что эти результаты будут устойчивыми», — говорит министр здравоохранения Франции Аньез Бузин. По данным министерства, снизилось число курильщиков, в том числе среди безработных — с 38,8% до 34%.

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