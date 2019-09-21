Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, расследовавший допинговый скандал в российском спорте, заявил, что запущена процедура несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что причиной стала проверка данных московской лаборатории, которая подтвердила манипуляции со стороны России.

«Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе. Процедура несоответствия уже запущена», — написал журналист в твиттере.

РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Отмечалось, что после проверки пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения.