Россию обвинили в разобщении американской нации через соцсети

Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстен Нильсен заявила, что Россия пытается разобщить американцев через социальные сети. Об этом она рассказала в субботу, 14 июля, в Филадельфии на встрече с чиновниками, ответственными за проведение выборов в США, сообщает телеканал CNN.

По словам Нильсен, разведка США зафиксировала «настойчивые попытки России использовать социальные сети, высказывания сочувствующих лиц и иные подходы, чтобы посеять разногласия и вызывать разобщенность среди американцев». Она добавила, что это не всегда связано с именами отдельных политиков или политических кампаний.

Глава МВБ считает, что пока нет свидетельств о решении России вмешиваться в промежуточные выборы 2018 года на том уровне, как это произошло в 2016 году.

«Вчерашние обвинения в отношении российских сотрудников разведки демонстрируют, что мы не потерпим вмешательства в наши демократические процессы и что иностранное вмешательство влечет за собой последствия», — прокомментировала Нильсен дело по представленным обвинениям российским военным разведчикам во вмешательство в выборы 2016 года, которые Москва опровергает.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Их подозревают в проведении кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации

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