Россию обвинили в организации беспорядков в Македонии

Греческие бизнесмены, известные своей близостью к России, проплатили акции протеста в Македонии с требованием аннулирования компромиссного соглашения с Афинами по официальному названию этой страны. Об этом говорится в заявлении организации «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP).

По версии OCCRP, греческий предприниматель русского происхождения, глава спортивного клуба РАОК Иван Саввидис перечислил не менее 300 тысяч евро на поддержку группировок, участвовавших в акциях протеста в Македонии.

В заявлении отмечается, что Саввидис нелегально переправлял через границу наличность, которая затем распределялась между отдельными политиками, радикальными группировками и фанатами футбольного клуба «Вардар».

Премьер-министр Македонии Зоран Заев ранее сообщил журналистам, что в своих показаниях в полиции фанаты ФК «Вардар» признались, что участвовали в беспорядках в Скопье за деньги, перечисленные российскими предпринимателями.

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