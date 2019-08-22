Венесуэльский оппозиционер рассказал о создании армии наемников для свержения Мадуро

Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро создают за рубежом «освободительную армию», которая должна выступить против него. Такую версию развития событий озвучил в интервью работающему в Майами перуанскому телеведущему Хайме Бейли экс-кандидат на пост президента южноамериканской страны Пабло Медина, в настоящее время проживающий в США. Запись программы была обнародована поздно вечером в среду по местному времени.

«Мы приступили к созданию ядра освободительной армии, — сказал политик. — Ячейки есть в нескольких странах, где уже подсчитано число солдат, офицеров и полицейских, которые могли бы организованно действовать». Медина сообщил, что для оплаты услуг наемников располагает $400 тыс., и заверил, что средства «на крупные расходы» поступят в его распоряжение в скором времени.

По словам политика, списочный состав формирования насчитывает 10 тыс. человек. Он добавил, что пока не может сказать, когда они выступят против Мадуро, но отметил, что это должно произойти в текущем году.

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.