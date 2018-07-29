Россияне экономят на продуктах

Россияне вновь начали экономить на продуктах, полагают экономисты. Это заметно из отчетности торговых сетей, у которых слишком медленно растут или даже снижаются продажи. На это уже отреагировали инвесторы, которые продают акции российского ритейла на фоне не самых лучших показателей.

За последнюю неделю о своих финансовых результатах отчитались сразу несколько крупных торговых сетей — X5 Retail Group, в которую входят «Пятерочка» и «Перекресток», а также «Магнит», «Лента» и «О’Кей».

Финансовые отчеты не очень понравились аналитикам и инвесторам. У «Магнита», например, упал трафик в магазинах и средний чек. У X5 Retail продажи лишь немного выросли, а у «О’Кей» сократилась даже выручка.

«То, что мы видим по показателям розничных сетей, — это идеальнейшая иллюстрация того, что с доходами населения все очень плохо», — объясняет экономист «Локо-инвест» Кирилл Тремасов.

Обеспокоенность состоянием российского потребительского рынка выразили и инвесторы. Акции «Магнита» падали почти неделю: с 19 июля по утро 26 июля они подешевели почти на 9%, только в этот четверг на рынке начался отскок и они резко начали расти в цене.

Акции X5 Retail также просели после публикации финансового отчета. С 19 июля по утро 26 июля они упали на 7,4%.

Но это тенденция не только последних недель. Индекс MICEX CGS, в который входят российские торговые сети, за год просел более чем на 9,5%.

Самая важная причина — это именно слабость доходов населения, поясняет Тремасов. «Это самый важный фактор, определяющий динамику доходов розничных сетей и соответственно их акций», — добавляет он.

Источник: BBC

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