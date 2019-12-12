Россия заявила о завершении отвода курдских формирований в Сирии

Москва и Анкара продолжают выполнять сочинский меморандум по Сирии, отвод курдских формирований завершен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Заевфратье мы продолжаем вместе с Анкарой работать над выполнением Меморандума от 22 октября. Работа ведется по двум направлениям — предотвращение рецидивов боевых действий и поправление гуманитарного положения», — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что для решения первой задачи был завершен отвод курдских формирований от границы с Турцией, также налажено регулярное совместное патрулирование.

«Создана демилитаризованная зона по периметру района операции «Источник мира» и функционирует российско-турецкий координационный центр», — подчеркнула она. (РИА Новости)

| 2019-12-12T15:27:39+00:00 12 декабря 2019, 17:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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