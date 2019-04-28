Россия заявила о принципиальной готовности к ядерному разоружению

Россия готова вести переговоры о ядерном разоружении, но только после того, как действующие договоренности выполнят США, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаковв программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». Выдержку из передачи приводит РИА Новости.

«Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось (действующие договоренности — прим. «Лента.ру» )», — отметил Ушаков.

По его словам, новые соглашения возможны после «серьезных переговоров, к которым пока еще никто не приступал».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия вместе с Вашингтоном. Незадолго до этого стало известно, что США готовят проект нового трехстороннего соглашения, участниками которого станут Вашингтон, Москва и Пекин.

В феврале Трамп заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1988 года. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия в соглашении. Срок его действия должен истечь 2 августа 2019 года (lenta.ru).