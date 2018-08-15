Россия заявила о намерении запустить в Крым поезда из 11 городов

После запуска в 2019 году железнодорожной части Керченского моста на аннексированный полуостров будут ходить пассажирские поезда из 11 городов России. Об этом сообщило в среду, 15 августа, ТАСС.

В частности, указано, что, согласно прогнозам, в первый год эксплуатации по мосту в обе стороны проедут 6 млн человек.

Сейчас в РФ согласовали график движения десяти пар пассажирских поездов. Они должны соединить полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Екатеринбургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Воркутой, Архангельском, Челябинском, Пермью и Новосибирском.

Отмечается, что согласовано расписание по 17 направлениям движения этих поездов, но не все они будут ежедневными. Пока в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение.

Напомним, движение легковых автомобилей по автодорожной части Керченского моста было открыто 16 мая. Движение грузовиков должны запустить 1 октября.

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