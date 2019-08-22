Россия запустила в космос Федора

Россия в четверг запустила беспилотный корабль с человекоподобным роботом, который проведет в космосе 10 дней и будет учиться помогать членам экипажа Международной космической станции, сообщает Голос Америки.

Имя робота Федор (FEDOR) расшифровывается как «Финальный экспериментальный демонстрационный исследовательский объект» (Final Experimental Demonstration Object Research), и ему присвоен идентификационный номер Skybot F850. Это первый робот, которого Россия отправляет в космос.

Федор стартовал на космическом корабле «Союз МС-14» с российского космодрома Байконур в Казахстане в 6:38 по московскому времени. Ожидается, что корабль пристыкуется к МКС в субботу и будет оставаться там до 7 сентября.

Обычно такие миссии кораблей «Союз» являются пилотируемыми, но на этом раз на борту людей не было. Это было сделано для того, чтобы протестировать новую аварийно-спасательную систему.

Федор был пристегнут к специально адаптированному под него креслу пилота с маленьким российским флагом в руке.

«Поехали. Поехали», – сказал робот, повторив знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина.

Серебристый антропоморфный робот ростом 180 сантиметров весит 160 килограмм.