Россия запустила ракету «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий»

Минобороны России опубликовало видеозапись пуска баллистической ракеты «Булава» с атомной подводной лодки (АПЛ) «Юрий Долгорукий». Ролик опубликован 24 августа на канале российского военного ведомства в сервисе видеохостинга YouTube, сообщает «Известия».

Видео снято из нескольких позиций и начинается со съемок пуска с воздуха, затем происходящее снимают на удалении.

«Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка», — передает «Федеральное агентство новостей».