Россия запустила ракету «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий»

Минобороны России опубликовало видеозапись пуска баллистической ракеты «Булава» с атомной подводной лодки (АПЛ) «Юрий Долгорукий». Ролик опубликован 24 августа на канале российского военного ведомства в сервисе видеохостинга YouTube, сообщает «Известия».

Видео снято из нескольких позиций и начинается со съемок пуска с воздуха, затем происходящее снимают на удалении.

«Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка», — передает «Федеральное агентство новостей».

| 2019-08-24T21:45:23+00:00 25 августа 2019, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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