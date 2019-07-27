Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету

С полигона Капустин Яр в Астраханской области России осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь». Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» с ракетой РТ-2ПМ предназначен для поражения всех типов стратегических целей в любых условиях боевого применения.

| 2019-07-27T09:14:12+00:00 27 июля 2019, 09:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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