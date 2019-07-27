Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету

С полигона Капустин Яр в Астраханской области России осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь». Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» с ракетой РТ-2ПМ предназначен для поражения всех типов стратегических целей в любых условиях боевого применения.