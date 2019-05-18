Россия заменила украинские детали в судостроении

В сфере судостроения Россия заменила 99,5 процента украинских комплектующих, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов в эфире радио Звезда 18 мая.

Он сообщил, что на НПО Сатурн были воссозданы судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились в Украине.

«Мы смогли воссоздать на Сатурне две принципиальных машины… мощностью до 20 тысяч лошадиных сил, и в этом смысле мы закрыли потребность для строящихся фрегатов и для, возможно, корветов, сторожевых кораблей с точки зрения энергетики», — сказал Рахманов, пишет korrespondent.net.

Он отметил, что аналогичная работа проведена и по различному насосному оборудованию, системам вентиляции и кондиционирования. По его словам, замена на российских предприятиях нашлась всем комплектующим.