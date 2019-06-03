Россия вывела большинство своих специалистов из Венесуэлы

Россия уведомила Соединенные Штаты о том, что вывела большинство своих технических специалистов из Венесуэлы. Запись соответствующего содержания оставил в понедельник в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

«Россия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы», — написал американский лидер. Деталей в этой записи не приводится.

Ранее газета The Wall Street Journal разместила материал, в котором утверждалось, что Россия резко сократила число своих технических специалистов в Венесуэле. В этой опубликованной в воскресенье статье говорилось, что за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации Ростех, которая, по данным газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Издание предполагает, что такой шаг может быть вызван «отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами».

Комментируя эту публикацию, представитель Ростеха заявил ТАСС, что состав представительства корпорации в Венесуэле остается неизменным много лет и числа, приведенные The Wall Street Journal, завышены в десятки раз.

| 2019-06-03T22:29:52+00:00 4 июня 2019, 00:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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