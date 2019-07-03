Россия вышла из ДРСМД

Россия в среду, 3 июля, официально вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому возобновление участия в этом договоре является прерогативой главы государства. Закон был принят Госдумой РФ 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня, сообщает Русская Служба DW.

Договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он предусматривал ликвидацию целого класса ракет. Документ запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении этого договора и в феврале 2019 года объявил о выходе из него. Россия отвергла обвинения США и предъявила встречные претензии к Вашингтону.

| 2019-07-03T22:45:08+00:00 4 июля 2019, 00:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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