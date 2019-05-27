Россия выразила свое несогласие решением Международного трибунала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы, сообщает РИА Новости.

«В случае с Керченским проливом не применима конвенция по морскому праву 82 года, наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», — заявил он журналистам.

В субботу, 25 мая, суд обязал Россию освободить 24 украинских военнослужащих и вернуть три корабля. Согласно постановлению, требование нужно выполнить в течение месяца. При этом трибунал не счел необходимым, чтобы Москва прекратила уголовное преследование моряков.

Также Москва и Киев должны представить отчеты по событиям в Керченском проливе не позднее 25 июня.

Российская сторона отказалась присутствовать на слушаниях, объяснив это решение тем, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины. Эту позицию подтвердил и российский МИД.

| 2019-05-27T14:10:54+00:00 27 мая 2019, 16:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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