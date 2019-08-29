Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг за часть 2017 и 2018 год, сумма составит более 54 миллиона евро, говорится в размещенном на официальном интернет — портале правовой информации распоряжении правительства.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы в размере 54689608,93 евро….», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

В нем отмечается, что МИД России проинформирует Совет Европы о принятом решении.

Ранее официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова подтвердила, что Москва в ближайшее время переведет в Совет Европы свой оставшийся взнос.