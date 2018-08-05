Россия вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

Ответные меры на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий вводятся российскими властями с 5 августа, передает РИА Новости.

Сообщается, что Россия повышает ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров, в частности, на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.

Отмечается, что ставки данных пошлин составят от 25% до 40%.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что объем дополнительных пошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год – это та компенсация за нанесенный действиями американской стороны ущерб, на которую Россия сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации.

По словам министра, ущерб РФ от ввода Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий (25% и 10%) оценивается в 537,6 миллиона долларов. Это дополнительная сумма, которую российские экспортеры должны платить Соединенным Штатам.

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